Відразу блокуватимуть рахунки: як покарають чоловіків, які вказали фейкову адресу у «Резерв+»

Оновлення даних через застосунок «Резерв+» не тільки не звільняє від відвідування ТЦК та СП, але й може стати причиною для блокування рахунків.

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Але це буде тільки в тому разі, якщо військовозобов'язаний вказав фейкову адресу у «Резерв+», пише Судова-юридична газета.

Виносити постанову про накладення штрафу ТЦК зможе заочно у випадку, якщо особа не з’явилася до ТЦК і не повідомила причину неявки, але при цьому у ТЦК обов’язково мають бути підтвердні документи про отримання виклику.

Відповідно до постанови Кабміну 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

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1) у разі вручення повістки:

особистий підпис про отримання повістки,

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки,

а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

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2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Нагадаємо, для фізичних осіб штрафи тепер складають до 25,5 тисяч грн, а для бізнесу — до 59,5 тисяч грн. Крім того, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що робити військовозобов'язаним, які мають статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+».

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Раніше «ФАКТИ» писали про ще одну «проблемку», пов'язану із застосунком «Резерв+»: в ньому можна оновити тільки частину контактної інформації — номер телефону, електронну пошту та місце проживання. Однак якщо помилка допущена в імені, прізвищі чи даті народження, то виправити це в програмі не вийде.

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