Виправити помилку у прізвищі не вийде ні через «Резерв+», ні через ЦНАП: що важливо знати українцям, які «оновлюються» у ТЦК

В Україні, де триває загальна мобілізація, програмою «Резерв+» для уточнення даних військовозобов'язаних скористалися вже понад мільйон осіб, пише Соцпортал.

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Однак у даних часто виникають помилки. Якщо йдеться про контактну інформацію та місце проживання, то їх можна оновити онлайн. Однак якщо помилка допущена в імені, прізвищі чи даті народження, то виправити це в програмі не вийде.

Так, повідомлялося, що військовозобов'язані можуть оновити дані не лише через «Резерв+» або територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК), а й через місцеві центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). На ділі виявилося, що ЦНАПи виконують ті самі функції, що й «Резерв+», тобто доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів (ЄДПВРПР) у них на обмеженому рівні. Однак у ЦНАПі має сенс взяти виписку, щоб додатково підтвердити, що в ПІБ чи даті народження є помилка. Цей документ стане в пригоді для подальших дій.

Повний доступ до реєстру військовозобов'язаних мають ТЦК. Особисто приходити до ТЦК не обов'язково. Можна надіслати рекомендований лист на адресу ТЦК (ці дані можна легко знайти в Інтернеті або уточнити у співробітників) із заявою з проханням виправити помилку, копіями виписки з ЦНАПу з неправильною інформацією, а також копіями паспорта, ідентифікаційного коду та військово-облікових документів.

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При особистому відвідуванні ТЦК помилку виправлять за кілька хвилин. Як довго це відбуватиметься під час надсилання документів листом поки невідомо.

Як писали «ФАКТИ», раніше військові уточнили, скільки українців необхідно мобілізувати у 2024 році.

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