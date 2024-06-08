Град, шквали та спека: синоптики розповіли, на яку погоду чекати українцям у вихідні дні (відео)

Метеоролог Ігор Кібальчич, який цього тижня прогнозував нестійку погоду в Україні, повідомив, що у суботу, 8 червня, та у неділю, 9 червня, погодні умови в нашій країні визначатиме переважно область зниженого атмосферного тиску.

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За його прогнозом, у більшості областей пройдуть дощі у супроводі гроз, в окремих пунктах можливий град, а також шквалисте посилення вітру до 15 — 20 м/с. Температурний фон прогнозується на 2 — 3 °C вище за кліматичну норму.

Субота, 8 червня:

Фото Укргідрометцентру

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У західному регіоні вночі пройдуть дощі з грозами, подекуди можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вдень у Прикарпатті, а також Вінницькій та Житомирській областях очікуються невеликі дощі. Вітер уночі мінливих напрямків, 3 — 8 м/с; днем північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, днем +22…+27°С.

У північних областях уночі без опадів, удень очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер уночі мінливих напрямків, 3 — 8 м/с; вдень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, вдень +22…+27°С.

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У центральних регіонах уночі без опадів, удень очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/сек. Вітер уночі мінливих напрямків, 3 — 8 м/с; вдень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19°С, вдень +24…+29°С.

У південних областях та Криму вночі місцями пройде невеликий дощ, удень очікуються короткочасні дощі із грозами, місцями можливий град. Вітер уночі мінливих напрямків, 3 — 8 м/с; вдень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, удень +26…+31 °С.

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У східній частині країни переважно без опадів. Вітер уночі мінливих напрямків, 3 — 8 м/с; вдень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, вдень +26…+31°С.

Неділя, 9 червня:

Фото Укргідрометцентру

У західних областях вночі місцями на Закарпатті та Львівській області, вдень по всьому регіону пройде короткочасний дощ у супроводі гроз. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, удень +22…+27°С, на Вінниччині місцями до +30°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16°С, вдень +23…+28°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, вдень +26…+31°С.

У південній частині та Криму переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19°С, вдень +27…+32°С.

У східних областях уночі пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, вдень +25…+30°С.

Початок нового тижня також буде дощовим у частині регіонів: на заході, півночі та в центрі країни.

На півдні та сході буде сонячно та спекотно — вище +30 градусів вдень.

Фото Укргідрометцентру

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі прогнозували, що влітку 2024 року буде на кілька градусів спекотніше, ніж зазвичай. Особливо спекотно буде на заході, півдні та південному сході України. Висока температура повітря очікується у липні та першій половині серпня.

Фото Pixabay

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