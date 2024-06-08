Шмигаль закликав українців не користуватися кондиціонерами (відео)

З урахуванням складної ситуації в енергетиці через ворожі удари по об'єктам критичної інфраструктури, в Украні використовують як стабілізаційні, так і аварійні відключення. Зокрема, на суботу, 8 червня, відключення встановлювали на періоди з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.

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«Ситуація в енергетиці складна. Ми працюємо над відновленням того, що можна швидко відновити. Над збільшенням імпорту електроенергії. Над розбудовою децентралізованої генерації. А також над зменшенням споживання», — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль та додав, що уряд «починає з себе».

За його словами, було ухвалено розпорядження, яким заборонили використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель Кабміну, міністерствам та усім центральним органам виконавчої влади. Прем'єр додав, що місцеве самоврядування та бізнес закликають вчиняти таким же чином там, де це є можливим.

«Окремо звертаюсь до місцевої влади щодо розумного обмеження вуличного освітлення та парків, вивісок, реклами. Усе це також варто обмежити», — додав Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, що синоптики передбачали достатньо високу температуру в ці вихідні та на початку наступного тижня. У неділю, 9 червня, вдень вона місцями підніметься вище 30 градусів тепла. А це літе обіцяє бути теплішим на 1−2 градуси, ніж зазвичай.

Фото Pixabay

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