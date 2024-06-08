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У прямий етер — з туалету: колишній мер Ріо-де-Жанейро вийшов на відеозв'язок з унітазу (відео)

19:07 8 червня 2024
Сезар Майя

Колишній мер Ріо-де-Жанейро Сезар Майя долучився до онлайн-засідання міськради з туалету. У ході розмови його камера опустилася вниз, показавши незвичну локацію політика, пише DailyMail.

Присутні на засіданні звернули на це увагу і ледь стримували свої емоції. Курйоз тривав зовсім недовго, адже голова сесії ввічливо попросив Сезара вимкнути камеру.

Так, у середу, 5 червня, Сезар Майя брав участь в обговоренні питань культурної спадщини через відеозв'язок. Як виявилося, він долучився до конференції прямо з туалету. В один момент Майя випадково опустив камеру ноутбука, що лежав у нього на колінах, і всі присутні побачили, що той сидить на унітазі.

Організатор сесії Пабло Мелло намагався продовжувати порядок денний. Проте політик ледь стримував сміх, але йому все ж довелося делікатно попросити Сезара вимкнути камеру: «Я прошу вас, будь ласка, вимкніть камеру».

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Ролик став вірусним у мережі, тому раднику колишнього мера довелося пояснити ситуацію. За його словами, Сезару раптово стало погано, але він не хотів упустити суть розмови, саме тому продовжив конференцію з туалету.

Як писали «ФАКТИ», кілька років тому дружина політика випадково з'явилася гола під час ZOOM-засідання парламенту.

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