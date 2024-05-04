Так роблять в туалетах Монмартру: як француженки виготовляють чудо-таблетки для унітазу

Кожна господиня має власні ноухау для чищення унітазу і вдало їх використовує. Але вона має справу з санвузлом у себе в дома.

А як бути, коли унітазом щоденно користуються кілька людей — наприклад, у школі, театрі чи магазині. Адже він тоді надзвичайно швидко забруднюється і забивається, пише українське видання з посиланням на santeplusmag.com. .

ВІДЕО ДНЯ

Виявляється, французькі господині добре знають, як позбутись цієї проблеми і використовують одну хитрість — шипучі таблетки для повного очищення туалетів.

Що треба для виготовлення таблетки

РЕКЛАМА

Список інгредієнтів для виготовлення таблетки включає: одну чашку бікарбонату натрію (соди), одну чашку лимонної кислоти, цедру лимона, кілька крапель ефірної олії (будь-якої).

РЕКЛАМА

Як зробити таблетку

Насипте бікарбонат натрію у велику ємність. Потім додайте лимонну кислоту і кілька крапель ефірної олії. Далі натріть шкірку одного лимона і теж додайте в суміш. Після цього все ретельно перемішайте і «зліпіть» з отриманої маси невеликі таблетки (так, як в дитинстві робили «пасочки» з піску).

РЕКЛАМА

Потім періодично, по мірі забруднення додавайте таблетки в унітаз (якщо мова йде про туалет у публічному місці). В домашніх умовах це робиться набагато рідше. Кожна таблетка буде освіжати, чистить і запобігати є утворенню вапняного нальоту, а також забезпечує чистоту та свіжість на довгий час. І, що саме головне, вона допоможе не стояти постійно над унітазом зі щіткою — все і так буде чудово чиститись.

Крім того, такі таблетки можна ефективно приміняти у важкодоступних місцях (наприклад під гофрою унітаза, під обідком «білого друга»), де не завжди зручно використовувати щітку.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як метод «три ложки» допомагає очистити наліт в унітазі, чорнющі сковорідки і навіть духовку.

541

Читайте нас у Facebook