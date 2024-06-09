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«Не було впевненості, що переможу»: стало відоме імʼя найкращого кулінара-аматора «МастерШеф-13»

10:35 9 червня 2024
Аліна Бурик

Відбувся суперфінал 13-го сезону кулінарного проєкту «МастерШеф» (СТБ). Нагадаємо, у фінал вийшли чотири учасники реаліті, які у парах змагалися за право стати суперфіналістом. На старті фіналу були: Альона, Аліна, Владислав та Ірина. Командам потрібно було приготувати по одній страві, яка викличе захват. Це стосувалось візуального оформлення, презентації та бездоганного смаку. Судді були вражені стравою Аліни та Альони, вони й потрапили до суперфіналу «МастерШефа».

У суперфіналі обох учасниць традиційно чекала головна битва сезону. Концепція 24-річної Аліни Бурик з Вінниці, побудована на віршах Ліни Костенко, завоювала серця суддів. Саме Аліну Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський назвали найкращим кулінаром-аматором «МастерШеф-13».

— Я шість раз намагалася пройти кастинг «МастерШеф», — зізналась «ФАКТАМ» Аліна. — І кожного разу набувала нових знань. І, мабуть, тільки цього разу була готова до випробувань. У мене не було впевненості, що я переможу. Для мене було важливе зробити все так, як я планувала. Я дуже горіла своєю концепцією. Розуміла, що ніяким іншим чином не можу вплинути на рішення суддів. А ось викластися на повну — можу.

Аліна зізналась, що поки не вирішила, на що витратить грошову винагороду. Але вже знає, чим буде займатися в майбутньому.

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— Я не буду більше працювати як юрист, — розказала Аліна. — Моє життя тепер буде повʼязано тільки з кулінарією.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів про жахіття перших місяців великої війни.

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