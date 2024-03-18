«Дуже слабкий»: мережа обурена запуском кастингу нового сезону популярного шоу

Популярний кулінарний проєкт «МастерШеф», зірка якого розповіла про вагітність, розпочав кастинги нового сезону для аматорів. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі розповіла постійна експертка та ведуча проєкту, шеф-кухар Ольга Мартиновська.

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«Шефи, ми розпочали кастинг на 14-й сезон „МастерШеф аматори“!» — написала Ольга, закликаючи охочих доєднатися до участі у популярному шоу.

Але не всі шанувальники схвально прийняли цю новину. Багато з них зауважили, що вже скучили за шоу «МастерШеф професіонали» та закликали зробити саме таким наступний сезон. Останній сезон «професіоналів» був показаний на початку 2023 року.

«Коли вже буде „професіонали“?» — запитали у соцмережі.

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«4 сезон дуже слабкий був, думаю, що вже не буде», — поділилися думками шанувальники проєкту.

Деякі запропонували зробити учасниками підлітків чи людей старшого віку.

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«Не так багато професіоналів мають бажання йти на МШ, — написали у коментарях. — Ще з когось треба кастинг зробити».

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«Мене просто після профіків аматори починають дратувати, коли вони не знають відомі блюда Франції чи Італії, коли стільки сезонів вже пройшло, — обурена шанувальниця проєкту. - Я сама вже навчилась деяким стравам та вивчила дякуючи МастерШеф. Але це суб'єктивна думка. Професіонали цікавіші».

Нагадаємо, зараз відбувається показ тринадцятого сезону проєкту.

Переможницею 12-го сезону «МастерШеф» стала 27-річна Валерія Матрохіна з Луганська.

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