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Суспільство та люди

В «Укренерго» зробили важливе повідомлення щодо відключення світла 9 червня

11:24 9 червня 2024
генератор

У неділю, 9 червня, в Україні скасували відключення світла. Сьогодні обмежень не буде ні для населення, ні для бізнесу, повідомили в «Укренерго».

«Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується», — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в «Укренерго», причина скасування відключень — зниження споживання електроенергії у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.

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При зміні ситуації в енергосистемі українців пообіцяють поінформувати додатково.

Зазначимо, що росія навесні 2024 року знову почала обстрілювати українську енергетику. Внаслідок атак були зруйновані або серйозно пошкоджені низка ТЕС, розподільчі мережі та інші об'єкти енергетики. Через це в Україні почали знову вводити графіки відключень світла.

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Нагадаємо, очікувалося, що на вихідних, включно з неділею, 9 червня, світло будуть вимикати у період з 20:00 до 22:00.

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