Довіряє Пивоварову і вірить в ЗСУ: юна українка обрізала довге красиве волосся задля допомоги оборонцям (відео)

До початку популярного фестивалю ATLAS Festival (він же Atlas Weekend) залишається ще чимало часу, тому українські артисти виступають у різних країнах світу, збираючи кошти на потреби військових.

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Один з таких благодійних виступів у Загребі, столиці Хорватії, проводив днями і Артем Пивоваров.

І там під час концерту сталася досить незвична подія: дівчинка обрізала своє волосся задля допомоги ЗСУ.

Як можна зрозуміти з відео, опублікованого командою співака, з ними перед концертом зв'язалася сім'я дівчинки-біженки, що перебуває зараз у Хорватії, і повідомила, що їхня донька хоче віддати своє довге волосся на благодійність.

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Під час концерту Артем запросив дівчинку на сцену для підтвердження благородного вчинку дитини. І коли отримав його, звернувся до дівчини.

«Твоя ідея полягає в тому, що ти маєш неймовірно довге волосся, і ти хочеш з ним сьогодні попрощатися, правильно? — сказав співак. — Я знаю, як ти не хочеш це робити, але твоє бажання бути корисною в допомогти нашим козакам і козачкам, які боронять нашу країну, це ж приклад свідомості».

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Після цього на сцену вийшла з ножицями стилістка артиста і обрізала ножицями пишне волосся. Дівчинка при цьому тільки стримано посміхалась, а в кінці процедури продемонструвала глядачам зрізане волосся під схвальні виклики.

Нагадаємо, що деякі «просунуті» зірки шоу-бізнесу готові заради донатів на ЗСУ й на більш екстравагантні вчинки. Так, цієї весни Дантес за гроші зняв штани просто на сцені. Свою чергою колега Дантеса по шоу — блогер Олексій Дурнєв — оголив торс. За це хлопці отримали разом 50 тисяч гривень.

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