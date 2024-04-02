Дантес за гроші зняв штани просто на сцені і пояснив навіщо

Співак та телеведучий Володимир Дантес, який нещодавно випустив кліп «Я залишусь молодим», роздягнувся просто на сцені. Під час концерту «Пожежа» в Сумах він зняв штани заради збору коштів на ЗСУ.

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Також оголив торс, знявши футболку, колега Дантеса по шоу — блогер Олексій Дурнєв. За це хлопці отримали донати — 50 тисяч гривень.

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Дантес та Дурнєв перебувають в гастрольному турі, в межах якого заплановані концерти в 12 містах. Під час кожного виступу артисти збирають кошти на підтримку армії. Також обіцяють віддати на ЗСУ частину свого прибутку.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що гуморист Василь Байдак та Степан Гіга переспівали хіт «Цей сон» заради масштабного збору.

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А Леся Нікітюк з колегою Ігорем Новінчуком скопіювали образи Ольги Гречко та Романа Матіяша з гурту «Фантом-2» та переспівали хіт «Двоє».

Фото: instagram.com/volodymyrdantes

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