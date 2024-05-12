Поранив себе і поліцейського: у Броварах під Києвом чоловік підірвав гранату

У центрі міста Бровари Київської області у суботу ввечері пролунав вибух гранати, двоє осіб постраждали.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

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«В центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину „Червоний маркет“ приблизно о 20.40 пролунав вибух. За попередньою інформацією, постраждало дві особи, один з них співробітник поліції. На місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту зʼясовуються», — написав очільник мерії.

Пізніше поліція Київської області повідомила, що чоловік, якого переслідував поліцейський, кинув гранату в бік правоохоронця, вони обоє дістали поранень.

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Відомо, що поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою.

«Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати, поліцейський почав його переслідувати. Зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Унаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник», — йдеться у повідомленні.

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Затриманому інкримінують статтю 348 («Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та частину 1 статті 263 («Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу») Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, що наприкінці минулого року вибух гранати пролунав посеред засідання Керецьківської сільської ради у Закарпатській області. Винуватцем виявився депутат цієї ради, дії якого слідчі СБУ кваліфікували як терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків.

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