Це слово суворо заборонено: як виховують своїх дітей принц Вільям та принцеса Кейт

Принц і принцеса Уельські живуть за суворими протоколами як члени королівської родини. Протоколи стосуються також їхніх трьох дітей: 10-річного принца Джорджа, дев'ятирічної принцеси Шарлотти та шестирічного принца Луї. Однак королівські батьки створили й власні правила, коли справа доходить до виховання, і вплив їхньої няні дається взнаки в цьому підході, пише Hellomagazine.

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У розмові з Netmums няня, яка пройшла навчання в Норланді, та співведуча подкасту The Sleep Moms Сара Карпентер розповіла про правила, яких дотримуються кваліфіковані фахівці з догляду за дітьми.

«Для няні Norland Nanny кричати або підвищувати голос на наших підопічних повністю заборонено, і це правильно, оскільки це не дозволяє дітям відчувати себе впевнено і відчувати підтримку», — розповіла Сара.

Цей підхід без крику — один з тих, які Уельські використовують зі своїми дітьми. Видання Good Housekeeping повідомило, що контроль гучності голосу є суворим домашнім правилом і спілкування з молодими принцами й принцесою призупиняється, коли вони підвищують голос.

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Також повідомляється, що крик призводить до відсторонення від ситуації та що Вільям і Кейт вважають за краще обговорювати емоції зі своїми дітьми на «дивані для розмов». Таким чином емоції дітей можуть бути «розпаковані». Королівські батьки дотримуються правила «не кричати», що означає, що вони не дозволяють собі кричати на дітей, також діти не можуть кричати на них або один на одного.

У статті для Netmums Сара Карпентер також поділилася словом, яке заборонено використовувати няням Norland. Няня Norland не буде використовувати термін «дурний», якщо тільки не в безтурботному контексті, наприклад, «нумо зробімо дурнуваті обличчя».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Кейт Міддлтон перервала мовчання на тлі чуток про те, що вона може ніколи не повернутися до королівських обов’язків

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