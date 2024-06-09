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Кейт Міддлтон перервала мовчання на тлі чуток про те, що вона може ніколи не повернутися до королівських обов’язків (заява принцеси)

15:15 9 червня 2024
Принцеса Кейт

Останні новини про стан Кейт Міддлтон, м'яко сказати, не тішать. Принцеса, яка бореться з раком, продовжує вести затворницький спосіб життя і не планує зустрічей на все літо. Більше того, останнім часом у Мережі активно поширюються чутки про те, що Кейт може більше ніколи не повернутися до королівських обов'язків.

На тлі цих тривожних звісток дружина Вільяма нарешті перервала своє мовчання, що тривало, і дала шанувальникам привід для обережного оптимізму, пишуть ЗМІ.

Принцеса надіслала військовослужбовцям з Ірландського гвардійського полку листа, в якому висловила жаль, що не може сьогодні бути присутньою на репетиції Церемонії винесення прапора — урочистого параду на честь дня народження британського монарха. Цей захід традиційно проводиться у червні, хоча день народження Карла припадає на 14 листопада. Кейт після смерті Єлизавети II отримала звання почесного полковника Ірландської гвардії, а тому цього року мала керувати парадом.

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«Я хотіла написати, щоб ви знали, як я пишаюся всім полком перед репетицією та Церемонією виносу прапора. Я ціную всіх, хто цього року тренувався протягом кількох місяців і присвячував багато годин тому, щоб їхнє обмундирування та парадний лад були бездоганними. Бути вашим полковником залишається для мене великою честю, і мені дуже шкода, що я не можу прийняти цьогорічний парад на репетиції. Будь ласка, передайте мої вибачення всьому полку, проте я дуже сподіваюся, що невдовзі зможу знову представляти вас усіх. Будь ласка, передайте мої найкращі побажання та побажання удачі всім учасникам», — написала Кейт Міддлтон, у листі, опублікованому в акаунті Ірландської гвардії в мережі X (колишній Твіттер).

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Шанувальники королівської родини помітили фразу «Я дуже сподіваюся, що невдовзі зможу знову представляти вас усіх» і почали буквально вітати один одного з радісною подією, не відкидаючи можливості появи Кейт на балконі Букінгемського палацу після церемонії — якщо самопочуття дозволить, звичайно.

«Такий подарунок на честь дня народження монарха оцінить вся британська нація!», — пишуть в коментарях до посту.

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Нагадаємо, раніше біографи королівської родини назвали двох людей, чия підтримка дуже допомагає принцу Вільяму у важкі для нього часи — це Пітер Філліпс (46-річний син принцеси Анни), а також його двоюрідний брат Майк Тіндалл.

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