Кейт Міддлтон перервала мовчання на тлі чуток про те, що вона може ніколи не повернутися до королівських обов’язків (заява принцеси)

Останні новини про стан Кейт Міддлтон, м'яко сказати, не тішать. Принцеса, яка бореться з раком, продовжує вести затворницький спосіб життя і не планує зустрічей на все літо. Більше того, останнім часом у Мережі активно поширюються чутки про те, що Кейт може більше ніколи не повернутися до королівських обов'язків.

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На тлі цих тривожних звісток дружина Вільяма нарешті перервала своє мовчання, що тривало, і дала шанувальникам привід для обережного оптимізму, пишуть ЗМІ.

Принцеса надіслала військовослужбовцям з Ірландського гвардійського полку листа, в якому висловила жаль, що не може сьогодні бути присутньою на репетиції Церемонії винесення прапора — урочистого параду на честь дня народження британського монарха. Цей захід традиційно проводиться у червні, хоча день народження Карла припадає на 14 листопада. Кейт після смерті Єлизавети II отримала звання почесного полковника Ірландської гвардії, а тому цього року мала керувати парадом.

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«Я хотіла написати, щоб ви знали, як я пишаюся всім полком перед репетицією та Церемонією виносу прапора. Я ціную всіх, хто цього року тренувався протягом кількох місяців і присвячував багато годин тому, щоб їхнє обмундирування та парадний лад були бездоганними. Бути вашим полковником залишається для мене великою честю, і мені дуже шкода, що я не можу прийняти цьогорічний парад на репетиції. Будь ласка, передайте мої вибачення всьому полку, проте я дуже сподіваюся, що невдовзі зможу знову представляти вас усіх. Будь ласка, передайте мої найкращі побажання та побажання удачі всім учасникам», — написала Кейт Міддлтон, у листі, опублікованому в акаунті Ірландської гвардії в мережі X (колишній Твіттер).

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Шанувальники королівської родини помітили фразу «Я дуже сподіваюся, що невдовзі зможу знову представляти вас усіх» і почали буквально вітати один одного з радісною подією, не відкидаючи можливості появи Кейт на балконі Букінгемського палацу після церемонії — якщо самопочуття дозволить, звичайно.

«Такий подарунок на честь дня народження монарха оцінить вся британська нація!», — пишуть в коментарях до посту.

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Нагадаємо, раніше біографи королівської родини назвали двох людей, чия підтримка дуже допомагає принцу Вільяму у важкі для нього часи — це Пітер Філліпс (46-річний син принцеси Анни), а також його двоюрідний брат Майк Тіндалл.

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