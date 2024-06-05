«Плече, в яке можна поплакатися»: в кого принц Вільям просить підтримки у важкий час

Повідомляється, що принц Вільям покладається на нове «внутрішнє коло» довірених осіб в той час, як його дружина Кейт Міддлтон продовжує лікування від раку. Не дивно, що 41-річний принц Уельський більше не надіється на допомогу свого молодшого брата, принца Гаррі, до якого можна було б звернутися за підтримкою, — після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили королівське життя у 2020 році й переїхали до США, пише nypost.com.

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«Коли двоє людей в сім'ї сваряться, це дуже ускладнює життя не тільки їм, але й всім іншим членам родини, — розповіла журналу OK! експертка Дженні Бонд. — Лояльність піддається випробуванню, і тут немає простої відповіді. Це час, коли Вільяму потрібна вся любов і підтримка, яку він може отримати від своєї сім'ї».

Інсайдери палацу кажуть, що розкол між обома таборами ускладнив ситуацію для всіх.

За словами експертки, зараз Вільям покладається на підтримку Пітера Філліпса — 46-річного сина принцеси Анни, а також на свого двоюрідного брата Майка Тіндалла.

«Я можу уявити, як вони втрьох весело проводять час разом. Це найближче оточення Вільяма, — каже експертка. — Люди, яким він може повністю довіряти та які демонструють, що вони поруч з ним, коли йому стає важко. 39-річний герцог Сассекський „не є і не буде тут“, щоб допомогти або підставити плече, в яке можна поплакатися. Це час, коли Вільяму потрібна вся любов і підтримка, яку він може отримати від своєї сім'ї. І я дуже рада, що Вільям має кузена, який йому майже як брат. Це Пітер Філліпс. Він простий, надійний і був поруч з Вільямом протягом багатьох років».

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Раніше принц Вільям розкрив кар’єрні плани сина Джорджа, зазначивши, що він може піти стопами дядечка Гаррі.

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