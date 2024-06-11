Скандал в Одесі: медиків «швидкої» силою утримували в ТЦК

На Одещині знов спалахнув скандал через дії військкомів. Цього разу неприємний інцидент стався в обласному центрі.

У вівторок, 11 червня, водій «швидкої» прийшов до ТЦК Київського району, щоб оновити дані. Його довго тримали, чоловіку стало зле й він викликав колег.

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Бригада медиків естерної медичної допомоги прибула на виклик до ТЦК й опинилася замкненою всередині військовими, які побажали негайно мобілізувати їх в армію.



За інформацією «Думської», за кілька годин фельдшерів усе-таки випустили з військкомату, завдяки зусиллям їхніх колег, які з'їхалися з увімкненими сиренами й влаштували акцію протесту.

У цей час сталося кілька бійок між медиками та військовими, які розбороняла поліція. На кадрах також видно декількох людей у цивільному, які також брали участь в бійці.

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Один з фельдшерів розповів виданню, що вважає інцидент у ТЦК своєрідною реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.

Після набрання чинності нового закону про мобілізацію, кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані, але отримали повістки та були мобілізовані до ЗСУ.

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Це, на думку медиків, вкрай несправедливо з огляду на те, що поліцейські, рятувальники, енергетики отримали бронювання.

Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації. Проте їх нібито повертали назад.

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Пізніше в обласному ТЦК повідомили, що спільно з поліцією «проводять невідкладні заходи для встановлення детальних обставин подій, що сталися».

В Одеському обласному управлінні поліції за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку).

«ФАКТИ» неодноразово писали про скандальні методи роботи представників ТЦК Одещини.

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