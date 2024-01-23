Новий скандал з ТЦК в Одесі: співробітники війсккомату силою витягали чоловіків з маршруток

Співробітники ТЦК і СП продовжують рейди по спортклубах, розважальних закладах та інших публічних місцях, де шукають військовозобов'язаних.

ВІДЕО ДНЯ

Днями черговий скандал з представниками військкоматів спалахнув в Одесі. У мережі поширили відео, як чоловіків силою витягали з автобусів.

На кадрах видно, як військкоми намагаються витягнути чоловіка з маршрутки силою. На його захист намагається стати одна з пасажирок: «Що ви робите, хлопці, ну совість у вас є людська!», — каже жінка.

«Викликайте поліцію!» — просить чоловік свідків.

РЕКЛАМА

При цьому співробітники ТЦК забороняють знімати свої дії: «Не знімай, бо зараз з нами поїдеш!» — заявив чоловік у формі.

На іншому відео видно, як представники ТЦК та СП примусово витягають чоловіка з автобуса.

РЕКЛАМА

«Мені на роботу треба їхати», — намагався пояснити чоловік. Але все даремно.

Раніше ми повідомляли про скандал на Закарпатті, де військкоми проводили жорсткі «облави» в оздоровчому комплексі.

РЕКЛАМА

А у Львові зняли на відео конфліктну ситуацію між парою та людьми у військовій формі, що завершилася «запакуванням» чоловіка в автомобіль.

337

Читайте нас у Facebook та Instagram