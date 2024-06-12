«Муніципальна няня» стала доступною для більшої кількості українських сімей: що це за послуга та як нею скористатися

У уряді констатують, що послуга «муніципальна няня» стає все більш актуальною, зокрема, для ВПО, які потребують більше часу для працевлаштування та інтеграції в нових громадах, а велика кількість закладів дошкільної освіти зачиняється.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в Мінсоцполітики, відповідно до оновленої урядової постанови, розширюються категорії дітей, на які поширюватиметься послуга, а саме:

діти до 3 років внутрішньо переміщених осіб (які не мають тяжких хвороб);

діти до 6 років, які потребують додаткового догляду (раніше входила категорія дітей з тяжкими хворобами лише віком до 3 років);

діти до 6 років, у кого один з батьків є особою з інвалідністю I чи II групи (раніше — це діти віком до 3 років);

діти до 6 років, які проживають на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (наприклад території Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Важливою зміною є саме той факт, що право на послугу «муніципальна няня» отримують внутрішньо переміщені особи та особи, які разом із дітьми проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти.

Читайте також: Як переселенцям з дітьми продовжити отримання виплат ще на пів року: юристи пояснили нюанси

РЕКЛАМА

Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у 2024 році складає 7 100 гривень. Дія постанови поширюється на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців, після його припинення чи скасування.

Про те, як цього року були оновлені підходи до соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій, читайте на сайті «ФАКТІВ».

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

138

Читайте нас у Facebook