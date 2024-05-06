Як переселенцям з дітьми продовжити отримання виплат ще на пів року: юристи пояснили нюанси

22 березня було прийнято чергові зміни до Порядку надання допомоги на проживання ВПО (було розширено категорії отримувачів допомоги). За яких умов сім'ям з дітьми можуть бути продовжені виплати ще на 6 місяців, розповіли в «Юридичному пораднику для ВПО».

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«Перше, що варто зробити, це перевірити, чи підпадає хтось з членів сімʼї під автоматичне продовження виплат чи персональне продовження виплат. Якщо хтось із сімʼї належить до «пільгової» категорії, йому допомога буде призначена за своїми правилами. Мають право на продовження ті отримувачі виплат, які перемістилися (повторно перемістилися) з 1 січня 2022 р. з територій бойових дій або тимчасової окупації відповідно до Переліку: https://cutt.ly/yeqU2baz. Єдине переміщення після 24.02.2022 р., звісно, підходить.

Для ВПО «першої хвилі» з 2014 р. вимагається факт повторного переміщення з 1 січня 2022 р. з території з Переліку (тобто за кілька місяців до повномасштабноговторгнення або у будь-який момент після). Якщо сімʼя проживає на ТОТ, виплати не продовжуються.

Перевіряємо чи відповідає сімʼя загальним майновим критеріям (щодо придбання авто, іноземної валюти, житла, депозитів тощо). Підраховуємо сукупний дохід сім'ї. Він на одного члена сім’ї протягом кварталу або тримісячного періоду до звернення за продовженням виплат має бути не більший, ніж 9444 грн на місяць на одного члена сімʼї. Водночас враховується дохід всіх членів сім'ї, незалежно від того, є вони ВПО чи ні.

Якщо всі умови виконані, крокуємо далі", — пояснюють фахівці «Порадника».

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Сімʼя, додають юристи, зможе претендувати на продовження виплат, якщо один з працездатних дорослих в сімʼї не працює і доглядає за дитиною, оскільки сімʼя проживає на території бойових (можливих бойових) дій:

«Один з працездатних дорослих в сімʼї не працює і доглядає за дитиною, бо у населеному пункті, де вони проживають зараз у закладі освіти немає місць або навчання проводиться онлайн (повністю або частково). До 1 вересня 2024 р. допомога може бути продовжена, незалежно від місцезнаходження закладу освіти, у якому навчання проводиться в режимі онлайн, дистанційно (повністю або частково), тобто дитина має можливість завершити навчальний рік у своїй попередній школі. Один з працездатних дорослих в сімʼї доглядає за дитиною до досягнення нею 3 р. або за дитиною, яка потребує догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку ЛКК, але не більш як до досягнення нею 6 років. Один з працездатних дорослих в сімʼї не працює і доглядає за дитиною з інвалідністю віком до 18 р. або дитиною, якій не встановлено інвалідність, проте яка має тяжкі захворювання. У складі сімʼї є дитина до 18 р., а також дитина (особа до 23 р.), яка навчається за денною/дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Дорослі члени сім'ї втратили працездатність. Йдеться, наприклад, про батьків-пенсіонерів, в яких є діти, які навчаються».

У будь-якому випадку, якщо у складі сім'ї з дітьми є кілька непрацюючих працездатних осіб, тоді протягом 2-х місяців з дня призначення допомоги на наступний період інші непрацюючі працездатні особи (крім одного отримувача допомоги) зобов'язані зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні. Або як такі, що шукають роботу, або іншим чином сприяти своїй економічній самостійності, наголошують фахівці.

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Нагадаємо також, що виплати за працевлаштування ВПО змінилися. Крім того, пенсіонерам у 9 областях встановлено нову доплату до пенсії.

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