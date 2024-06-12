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Україна

Відключення світла: як змінили графік «знеструмлення» українців 12 червня

16:52 12 червня 2024
Вимкнення електроенергії

В Україні 12 червня будуть застосовані графіки відключення електрики. Раніше планувалося почати стабілізаційні відключення з 15:00, проте вони почнуться на чотири години пізніше, повідомляє ДТЕК.

«За інформацією від Укренерго, графіки будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», тим часом у Київській області 12 червня були запроваджені аварійні відключення електрики через негоду.

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