У столиці та Київській області аварійні відключення електрики через негоду (відео)

В компанії ДТЕК, де 12 червня планували застосовувати графіки відключення електроенергії з 15:00 до 23:00, повідомляють, що через негоду, що вирує у столичному регіоні, є нові аварійні відключення.

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«Внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знестумлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив всі регіони Київщини. Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Задача — максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги — 10 кВ та взятися за заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки. Однак, сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах», — зазначили в компанії та порадили дізнаватися про причини відключення світла і терміни його відновлення через чат-бот у Viber та Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутні електроенергія».

Тим часом у столиці пішли під воду вулиці у деяких районах. Ось, наприклад, що коїться зараз на Борщагівці.

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А в районі станції метро «Берестейська» поплив громадський транспорт.

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Мешканці столиці діляться кадрами, знятими в Києві під час негоди.

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В КМДА попередили, що в столиці дощитиме протягом усього дня. Наразі працівники дорожньої служби ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів.

Фото КМДА

Фото КМДА

«Якщо ви виявили місця підтоплень проїжджої частини чи тротуарів на інших локаціях, звертайтесь до диспетчерської „Київавтодору“: 442 847 419. Для ліквідації підтоплень гідрослужби використовують мотопомпи й насосні станції. Задіяні 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки і спецзасобів для очистки зливоприймальної системи», — заявили в столичній держадміністрації.

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич попереджав про нестійку погоду цього тижня. Зокрема, про грози, зливи та місцями град й шквалистий вітер.

Фото КМДА

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