Відключення електрики 12 червня: енергетики опублікували графіки

У середу, 12 червня, в Україні знов буде діяти режим обмеження електроспоживання. Світло вимикатимуть за графіками з 15:00 до 23:00, повідомили в ДТЕК.

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До 15:00 та після 23:00 світло має бути.

Обмеження діятимуть у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.



«Учора в Києві світла в середньому не було трохи більше 3 годин, тиждень тому у понеділок — не було майже 8 годин. Ситуація з рівномірним розподілом обмежень по регіонам справді покращується», — повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

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Також нагадаємо, що з 1 червня в Україні почав діяти новий тариф на електроенергію, який підвищили на 60%. Підвищення ціни дозволить профінансувати ремонти електростанцій, зруйнованих російськими ракетами та дронами.

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