Терористи завдали удару по Новомосковську на Дніпропетровщині, постраждали діти

Окупанти продовжують терор Дніпропетровської області. зокрема, сьогодні вдень, 13 червня, було обстріляне місто Новомосковськ, при цьому поранено двох дітей та зруйновано 9 житлових будинків.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків. Деталі з’ясовуємо», — написав Лисак.

Після обстрілу

Своєю чергою, голова обласної ради Микола Лукашук додав, що жертв обстрілів могло бути більше, та наші оборонці вдень збили російський дрон і знищили ракету ворога. Їх записали у бойові здобутки воїни Повітряного командування «Схід».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що напередодні російські нелюди вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рога — станом на 17:30 12 червня налічувалося 11 поранених і шестеро загиблих цивільних мешканців.

РЕКЛАМА

122

Читайте нас у Facebook