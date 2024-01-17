Важко поранено дитину: пообіді ворог спрямував ударний дрон по Марганцю на Дніпропетровщині

Місто Марганець і його громада продовжують перебувати під обстрілами російських терористичних військ, що окупували сусідню територію Запорізької області. У середу, 17 січня, ворожий дрон-камікадзе поцілив по цивільній автівці, в якій перебували місцеві мешканці.

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Авто після атаки дрона

Про інцидент повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його повідомленням, внаслідок атаки дрона постраждали двоє хлопців.

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Наразі молодший — 13-річний марганчанин госпіталізований у важкому стані, а 19-річному юнаку пощастило трохи більше — його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, що окрім дронів, окупаційні війська рф обстрілюють Нікопольщину з використанням артилерії і завдають ракетних ударів.

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