Правда чи міф: гальмівні диски з перфорацією додають 5 КС

Автомобільні модифікації для швидкісної їзди завжди були популярні серед автолюбителів. Перфоровані гальмівні диски стали популярними завдяки своєму вигляду та обіцянкам покращення продуктивності. Вони мають сучасний та спортивний вигляд, що приваблює багатьох автолюбителів. Багато хто прагне зробити свій автомобіль швидшим та ефективнішим за їхньою допомогою. Але чи дійсно вони додають кінських сил?

Перфоровані гальмівні диски, червоні супорти та інші вигадки про потужність

Міф про те, що перфоровані диски додають кінських сил, виник разом з іншими автоміфами. Адже всім відомо що:

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• Перфоровані гальмівні диски додають кінських сил. Тому що зменшення ваги автоматично збільшує потужність автомобіля.



• Фільтр нульового спротиву додає 10 кінських сил. Адже такий фільтр може покращити повітряний потік до двигуна.

• Червоні супорти роблять автомобіль швидшим. Оскільки червоний колір часто використовують для фарбування спортивних авто. Тому червоний колір дозволяє авто їхати швидше.



• Наклейки впливають на швидкість. А аеродинамічні обвіси можуть покращити притискну силу, де б вони не були встановлені.

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Але всі це лише вигадки. Кожна з них була спростована не один раз випробуваннями та тестами. Можете самі подивитись відео Mighty Cars Mods.

Гірка правда про перфоровані гальмівні диски

Що тоді правда? Невже перфоровані гальмівні диски не чинять ніякого ефекту на їзду? Насправді чинять.

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Така модифікація дисків має наскрізні отвори на своїй поверхні. Вони допомагають знизити температуру під час гальмування. Диски з колодками та супортами краще охолоджуються, і гальма не так швидко «скисають». Ті, хто має відношення до автоспорту, можуть точно підтвердити те, що зі звичайними гальмами авто на кільцевій трасі вистачить на 1−2 кола.

Також існує думка, що перфоровані диски зменшують вагу автомобіля. Менша вага — більша швидкість. Але цей вплив на потужність дуже малий. Диски з отворами по всій поверхні важать на 200−300 грамів менше, ніж без них. А таке зменшення, в порівнянні з загальною вагою авто, просто смішне.

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Диски з дірками: які обрати

Якщо ви шукаєте високоефективні перфоровані гальма для швидкої їзди, то варто звернути увагу на наступні бренди:

• Brembo — один з найвідоміших виробників гальмівних систем. Brembo використовують у багатьох спортивних автомобілях та гоночних машинах.



• Zimmermann — німецький бренд, відомий своїми високоякісними гальмівними дисками. Zimmermann пропонує широкий асортимент продукції для різних типів автомобілів.



• ATE — ще один відомий виробник гальмівних систем. Гальмівні диски ATE підходять для різних типів автомобілів, включаючи спортивні моделі.

Гальмівні диски з перфорацією не додають кінських сил, але забезпечують ефективне гальмування. Вони допомагають уникати перегріву та зберігати стабільну роботу гальмівної системи. Вони точно покращать ваші відчуття при їзді. Тому, якщо ви хочете покращити гальмівну ефективність, перфоровані гальмівні диски — ваш вибір.

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