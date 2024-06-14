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Україна

Щось пішло не так: графік відключення електрики терміново змінили

13:46 14 червня 2024
Відключення електрики

За вказівкою компанії «Укренерго», у п'ятницю, 14 червня, графіки погодинних відключень у столиці почнуть діяти раніше. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Графіки відключень електроенергії почнуться на 4 години раніше, отже з 14:00 і до 22:00.

Раніше повідомлялося, що графіки повинні були застосовуватись із 18:00.

Як писали «ФАКТИ», раніше досвідчені домогосподарки розповіли, як зберігати продукти під час відключення електроенергії.

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