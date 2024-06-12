Як зберігати продукти під час відключення електроенергії: корисні рекомендації

Окупанти продовжують обстріли енергетичної інфраструктури України, тому вся країна страждає від вимушених відключень електроенергії. Зберігання харчових продуктів у таких умовах стає складним завданням, особливо влітку, адже йдеться не лише про їхню свіжість, але й про безпеку для здоров’я. Міністерство охорони здоров’я України підготувало кілька порад, як правильно зберігати їжу під час блекаутів.

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Підготуйтесь до відключення електроенергії

Щоб підготуватись до відключення електроенергії, потрібно запастись льодом. Тобто тримайте кілька пакетів з льодом у морозильній камері. Це допоможе зберегти холод в камері під час відключення електроенергії.



Крім цього, можна купити холодильні елементи і тримати їх у морозильнику та використовувати в охолоджувальних боксах або термосумках за потреби.

На випадок довготривалого знеструмлення підготуйте запас консервів і сухих продуктів, які не потребують охолодження.

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Що робити під час знеструмлення

Якщо електроенергії довго немає, то перекладіть продукти, які швидко псуються, в термосумки або охолоджувальні бокси з льодом чи холодильними елементами. Якщо світла немає понад чотири години, розкладіть місткості з льодом на нижню полицю холодильника та верхню полицю морозильної камери — це продовжить час зберігання продуктів.

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Зберігайте продукти, які швидко псуються, у найбільш холодній зоні холодильника або морозильника.

Тримайте двері холодильника та морозильної камери зачиненими. Це допоможе зберегти холод всередині. Якщо двері не відкривати, холодильник може зберігати температуру до чотирьох годин, морозильна камера — до 48 годин.

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Пам’ятайте, що заповнений холодильник або морозильник нагрівається повільніше завдяки меншій кількості повітря. Тому заповнюйте камери максимально, але не закривайте вентиляційні отвори.

З огляду на вимушені відключення електроенергії намагайтесь готувати стільки, скільки можете з’їсти за один прийом їжі, щоб уникнути псування залишків. Закуповуйте лише необхідну кількість продуктів, що швидко псуються.

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