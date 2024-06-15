Приховати нічого не можна: у Буданова озвучили наслідки удару по російському аеродрому в Морозовську

Для удару по російському військовому аеродрому «Морозовськ» у ростовській області рф 14 червня було використано щонайменше 70 безпілотників Dragon і Splash. Їхньою головною мішенню був ангар для винищувачів-бомбардувальників Су-34 Fullback.

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Про це в інтерв'ю для The Warzone розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов, додавши, що вже планується ще одна атака атаку на цей аеродром, щоб завершити «зачистку».

«Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки», — сказав очільник ГУР.

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На супутникових знімках видно пошкодження покриття ангара, що розташований на пероні техобслуговування, а всередині — два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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Відомо, що аеродром у Морозовську є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також для винищувачів Су-27.

Наразі російські Telegram-канали повідомили про загибель під час атаки щонаймеше шести пілотів та поранення ще десяти.

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«На аеродромі Морозовськ у ніч на 14 червня нічого не сталося. У сучасну епоху приховати практично нічого неможливо, особливо коли йдеться про незаконне спалювання сухої трави, на великій площі», — іронічно прокоментував інцидент український військовий експерт Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що 8 червня українським військовим розвідникам вдалося уразити новітній російський винищувач Су-57 — це сталося під час атаки на аеродром «Ахтубінськ» в астраханській області рф.

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