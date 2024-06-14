Дрони атакували аеродром поблизу Ростова-на-Дону та нафтобазу під Воронежем (відео)

У ніч на 14 червня працювала не лише українська ППО, відбиваючи ракетно-дронову атаку російських загарбників, — було «гучно» і на території самої держави-агресорки.

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Так, міноборони росії звітувало про «перехоплення і знищення» черговими засобами ППО двох БПЛА літакового типу над територією Білгородської, ще двох — над Волгоградською, шести — над Воронезькою, ще шести — над територією Курської області та одного — над тимчасово окупованим Кримом.

Стверджується, що аж сімдесят ударних безпілотників було «перехоплено» або «знищено» над Ростовською областю росії. Водночас місцевий губернатор Василь Голубєв заявляє, що «внаслідок атаки БПЛА у Морозівському районі порушено електропостачання та що до зони відключення потрапили кілька населених пунктів».

Губернатор Воронезької області Гусєв стверджував, що один дрон збили на надмалій висоті в Ліскінському районі Воронезької області над НПЗ: «У Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти була здійснена спроба атаки нафтобази українськими безпілотними літальними засобами. За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Постраждалих немає, возгоряння не допущено. Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події продовжується. Ушкодження об'єкта уточнюються».

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«ASTRA» пише, що мешканці Морозовська вночі писали про вибухи. У цьому населеному пункті знаходиться військовий аеродром, по якому вже «прилітало» у квітні цього року.

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Фото "Астра"

У мережі публікуються відео, зняті цієї ночі у різних російських регіонах. Це — з Ростовської області росії.

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Нагадаємо, що нещодавно в Ростовській області рф вже вкотре був атакований Новошахтинський НПЗ.

Фото «ASTRA»

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