Безславний кінець «хижого птаха»: Сили оборони вперше вразили найсучасніший винищувач росії

Україна знищила ще один російський літак. Вперше в історії українським військовим вдалося вразити новітній російський винищувач Су-57

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України.

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«8 червня на території аеродрому „Ахтубінск“ в астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57», — йдеться у повідомленні.

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За даними розвідки, про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

«На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження», — додали в ГУР.

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Зазначається, що Су-57 — найсучасніший винищувач росії, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні Повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

«Ураження Су-57 — перший такий випадок в історії», — констатують розвідники.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 357 російських літаків, 326 гелікоптерів, 28 кораблів, 1 підводний човен та тисячі одиниць іншої військової техніки.

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