У яких випадках військовозобов'язаному можуть відмовити у підписанні контракту із ЗСУ: пояснює юрист

В Україні продовжується повномасштабна війна. Через це чимало українців активно йдуть на фронт захищати Батьківщину, тому укладають контракти зі Збройними силами. Проте деяким з них можуть відмовити. Про це розповів юрист Ігор Зорін, пише Коротко про.

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На самому початку треба зазначити, що для підписання контракту з ЗСУ потрібне добровільне бажання.

Проте існує й перелік умов, які треба підтверджувати.

«Якщо для мобілізації потрібен тільки паспорт, ідентифікаційний код та військово-обліковий документ, то для укладання контракту потрібні також інші документи — про освіту, про відсутність судимості, додаткові медичні довідки», — пояснив юрист.

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Також за певних причин у підписанні контракту можуть відмовити. Зокрема, через такі причини можуть відмовити у доєднання до лав ЗСУ:

• Відсутність базової середньої освіти (не закінчено повних 9 класів школи);

• базова освіта здобута у школі для осіб з психічними розладами;

• наявність непогашеної судимості за злочин;

• судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

• наявні певні розлади здоров’я;

• підтверджена алко- чи наркозалежність.

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Також наголошується, що мобілізаційні заходи та підписання контракту не слід плутати, адже їхні умови відрізняються.

Зокрема контракт має й інші вікові проміжки. Тобто якщо мобілізаційним вважається вік з 25 до 60 років, то на контракт можуть брати чоловіків і жінок віком від 18 до 45 років.

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Як писали «ФАКТИ», раніше нардеп розповів, чи подовжать терміни оновлення військово-облікових даних.

Фото: Вінницький обласний ТЦК та СП/Facebook

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