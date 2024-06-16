40.50 / 41.02 43.59 / 44.37
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У яких випадках військовозобов'язаному можуть відмовити у підписанні контракту із ЗСУ: пояснює юрист

18:43 16 червня 2024
Мобілізація в Україні

В Україні продовжується повномасштабна війна. Через це чимало українців активно йдуть на фронт захищати Батьківщину, тому укладають контракти зі Збройними силами. Проте деяким з них можуть відмовити. Про це розповів юрист Ігор Зорін, пише Коротко про.

На самому початку треба зазначити, що для підписання контракту з ЗСУ потрібне добровільне бажання.

Проте існує й перелік умов, які треба підтверджувати.

«Якщо для мобілізації потрібен тільки паспорт, ідентифікаційний код та військово-обліковий документ, то для укладання контракту потрібні також інші документи — про освіту, про відсутність судимості, додаткові медичні довідки», — пояснив юрист.

РЕКЛАМА

Також за певних причин у підписанні контракту можуть відмовити. Зокрема, через такі причини можуть відмовити у доєднання до лав ЗСУ:

• Відсутність базової середньої освіти (не закінчено повних 9 класів школи);
• базова освіта здобута у школі для осіб з психічними розладами;
• наявність непогашеної судимості за злочин;
• судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини;
• наявні певні розлади здоров’я;
• підтверджена алко- чи наркозалежність.

РЕКЛАМА

Також наголошується, що мобілізаційні заходи та підписання контракту не слід плутати, адже їхні умови відрізняються.

Зокрема контракт має й інші вікові проміжки. Тобто якщо мобілізаційним вважається вік з 25 до 60 років, то на контракт можуть брати чоловіків і жінок віком від 18 до 45 років.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше нардеп розповів, чи подовжать терміни оновлення військово-облікових даних.

Фото: Вінницький обласний ТЦК та СП/Facebook

65

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

млинці

Супер-млинці з соковитою м’ясною начинкою від блогерки-красуні Alina FooDee: справжня смакота з простих продуктів

Зоряне небо

Рішучі Тельці досягнуть мети, Водолії можуть розраховувати на несподіваний дохід: що обіцяють зірки у неділю, 16 червня

наречена та наречений

Весіллю герцога Вестмінстерського дуже далеко: найбагатша родина Азії гучно відзначає одруження сина

Огірки в теплиці

Підживлення, після якого на кущі багато огірків! Що сталося з огірками за 8 днів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту