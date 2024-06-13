Вперше за війну: бійці ССО уразили новітню станцію зв’язку ворога (відео)

Українські військові продовжують знищувати дорогу російську військову техніку. Так, бійці Сил спецоперацій (ССО) вразили нову станцію зв'язку росіян Р-416ГМ, яку окупанти взяли на озброєння у 2018 році.

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Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

«Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію (РРС) Р-416ГМ», — йдеться у повідомленні.

По ворожій цілі спецпризначенці завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

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«У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії РФ», — додали військові.

Про станцію також відомо, що армія ворога взяла на озброєння цей комплекс у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

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«РРС Р-416ГМ призначена для польової опорної транспортної мережі зв'язку в оперативно-стратегічній ланці керування. Забезпечує обмін усіма видами інформації між командними пунктами ЗС РФ та ПАТ Ростелеком. РЛС безвідмовно та надійно працює в різних кліматичних умовах, у тому числі в Арктиці», — так презентували станцію в рф.

Зазначається, що станція Р-416ГМ — перша, що уражена українськими військовими за час війни.

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Крім того, за минулу добу ворог зазнав значних втрат на фронті. За даними Генштаба втрати росиян за добу та спочатку повномасштабної агресії складають:

Нагадаємо, днями на російському аеродромі «Ахтубінськ» був уражений новітній російський винищувач Су-57. Також повідомлялось, що партизани знищили станцію супутникового зв'язку Р-441 «Ливень» в Московській області. Станція була розташована на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин.

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