Самі винні: нардеп розповів, чи подовжать терміни оновлення військово-облікових даних

Пропозиція деяких депутатів подовжити термін оновлення військово-облікових даних після 16 липня не має сенсу, адже українці чи не завжди до останнього затягують з тим, що необхідно зробити одразу.

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Таку думку висловив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Завітневич в інтерв'ю виданню BBC-News Україна.

«Коли ми навіть в законі прописували терміни — місяць, два чи три — то всі ми визнали, що українці, так історично сталося, в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три — яка різниця? Я думаю, зараз воно працює — будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно», — мовив Завітневич.

Він додав, що нині застосунок Міноборони «Резерв+» працює добре, а всі помилки були виправлені у перші дні роботи програми. Тож, на думку нардепа, в українців немає жодних причин затягувати з оновленням даних і два місяці — більш ніж достатній строк.

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Політик нагадав, що мобілізація в Україні продовжується і Силам оборони потрібні люди, особливо ті, які знають, як перемогти рф.

Також у інтерв'ю Олександр Завітневич прокоментував критику на адресу Головкому ЗСУ Олександра Сирського. Він закликав усіх незадоволених та «військових експертів» вступати до ЗСУ та показати, як треба воювати.

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Нещодавно виповнилося 100 днів, як Олександр Сирський перебуває на новій посаді. Але на його адресу звучить критика, зокрема й від нардепки від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої. Завітневич підкреслив, що ні члени Комітету, ні нардепи, ні тим більше прості українці не мають об’єктивної та повної картини того, що відбувається на фронті. А Зеленський регулярно вислуховує доповіді військових та визначає завдання. Усіх, хто критикує військове командування, політик закликав не нагнітати паніку у суспільстві.

«Щодо того, хто і що пише. Треба бути компетентними в цьому, а не просто вішати ярлики. Мені здається, тут більше шкоди навіть можна завдати. Щоб говорити про такі речі, як засудження чи публічні оцінки військового керівництва, треба бути дуже обережним. На мою думку, це може наробити багато гірших речей. Це не тільки з приводу членів нашого комітету, це стосується багатьох так званих „диванних експертів“. У нас всі стали дуже добре розумітися на війні. Є ж у нас всезнайки, які знають все, і в тому числі тепер розуміються на військових операціях», — певен Олександр Завітневич.

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Він зазначив, що обговорював це із представниками військового командування. Вони наголосили, що будуть раді бачити справжніх експертів у лавах Сил оборони України, щоб прискорити нашу перемогу.

«Усі можуть за бажанням проявити свою військову майстерність. Будь ласка, у нас є посади, приходьте до ЗСУ. І те саме стосується народних депутатів. Якщо хтось хоче показати себе — будь ласка, складаєте мандат і згідно з нашим законодавством йдете показувати війську, як треба все робити», — сказав голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, що наприкінці травня Мар'яна Безугла заявила, що Олександр Сирський кілька місяців уже не реагує на її звернення та ігнорує «критичні проблеми». Вона звинуватила його в нібито «приховуванні правди, розриві підрозділів, ручному контролі, російській жорстокості та випалюванні всіх конкурентів та креативних у війську». Також вона гнівно висловилася на адресу інших воєначальників.

Фото Генштабу ЗСУ



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