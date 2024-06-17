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В трьох областях країни-агресорки було гучно: в ГУР розповіли про атаку українських дронів

11:25 17 червня 2024
дрон

Поки російські окупанти обстрілювали мирні населені пункти України, дрони Головного управління розвідки (ГУР) атакували в ніч на 17 червня військові обʼєкти у трьох областях росії.

Мова йде про Бєлгородську, Воронезьку та Липецьку області, пише «24 Канал» з посиланням на джерело у спецслужбах.

За словами співрозмовника, під час операції були використані дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело розповіло, що ціллю атаки був Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Ці підприємства країна-агресор використовує у військових цілях. Відомо, що в районі цих обʼєктів лунали вибухи, а також місцеві повідомляли про «роботу ППО».

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Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.

Зазначимо, що минулої ночі російські Telegram-канали писали про потужні вибухи у Ростовській, Липецькій та Воронезькій областях. Так, у Ростові через атаку дронів нібито було пошкоджено підстанцію, в місті зникло світло.

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Про повітряну загрозу повідомили також так звані «губернатори» Липецької та Воронезької областей.

В останній близько третьої ночі за місцевим часом, зі слів місцевих мешканців пролунали вибухи.

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При цьому у Липецьку, як пишуть росЗМІ, під ударом опинилися тракторний завод та металургійний комбінат. Але окупанти традиційно кажуть, що «все збили».

«Жителі Липецька повідомляють про атаку на Новолипецький металургійний комбінат», — йдеться у повідомленні росЗМІ.

Нагадаємо, днями Сили оборони України прицільно вдарили по окупованому Криму й знищили зенітний ракетний дивізіон С-300 неподалік Бельбеку, а також два зенітних ракетних дивізіони С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.

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