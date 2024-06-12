ЗСУ вразили ще три ракетні комплекси в Криму

Днями Сили оборони України прицільно вдарили по трьом районам тимчасово окупованого Криму, уразивши кілька ракетних комплексів противника. І ось ще один підтверджений удар — його було нанесено у ніч проти 12 червня.

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«Сили оборони продовжують знищувати ППО рф в тимчасово окупованому Криму. Сьогодні вночі наші війська знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя», — повідомили в Генштабі ЗСУ та додали, що підтверджено влучання в районах цілей.

Зазначається, що знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється. Також зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів рф.

Раніше рух «АТЕШ» заявляв, що партизан знищив станцію супутникового зв'язку Р-441 «Ливень» у Московській області.

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Фото з Вікіпедії

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