Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини дронами на артилерією: під ворожий вогонь попали дві громади

Ввечері у неділю, 16 червня, російські окупанти атакували Україну — двома дронами-камікадзе вдарили по Нікополю Дніпропетровської області.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.



Через обстріли пошкоджена будівля, що не експлуатувалася.

РЕКЛАМА

На ранок окупанти вдарили по Покровській громаді Нікопольського району. Скинули боєприпас з безпілотника та запустили дрон-камікадзе.

Пошкоджено 2 приватні будинки, господарська споруда, автомобіль та лінія електропередачі.

РЕКЛАМА

За уточненою інформацією від вчорашніх атак (9) по Марганецькій громаді пошкоджено приватну оселю, господарську споруду, авто і лінію електропередачі.

РЕКЛАМА

На щастя, ніхто не постраждав.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.

У Харкові ввечері 16 червня теж було чутно вибух. Росіяни вдарили по місту КАБом.

«Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів. Постраждалих немає», — повідомив мер місті Ігор Терехов.

За даними Генштаба, на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Ситуація залишається напруженою, проте контрольованою. Впродовж минулої доби Сили оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу противника.



Втрати ворога під час наземних операцій склали:

Раніше ЗСУ вразили три ракетні комплекси росіян в окупованому Криму.

67

Читайте нас у Facebook