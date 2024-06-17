Готував для окупантів «наступальний» плацдарм на півдні Дніпропетровщини: СБУ затримала ще одного зрадника

Служба безпеки затримала агента фсб, який готував нову серію російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

За даними спецслужби, серед основних цілей ворога були вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади.

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Щоб виявити бойові локації українських військ, окупанти залучили свого агента — 57-річного жителя місцевого селища.

За завданням російської спецслужби чоловік щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування Сил оборони.

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У разі встановлення таких геолокацій, він месенджером «звітував» до фсб, дотримуючись заходів конспірації — видаляв усі повідомлення після кожного сеансу зв’язку.

«За наявними даними, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, яка знаходиться на тимчасово захопленій частині Запорізької області. У такий спосіб рашисти намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації», — йдеться у повідомленні.

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Ворожого агента затримали на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

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Під час обшуків у нього вилучено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з фсб.

Також у помешканні зрадника виявлено банківську картку, на яку він отримував грошову «винагороду» від російської спецслужби.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала інформатора російської спецслужби, який готував захоплення Вовчанська на Харківщині та шпигував за локаціями українських військ, що боронять населений пункт.

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