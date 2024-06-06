Випитував інформацію у місцевих: СБУ викрила агента росіян у Вовчанську

СБУ затримала інформатора російської спецслужби, який готував захоплення Вовчанська на Харківщині та шпигував за локаціями українських військ, що боронять населенний пункт.

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Як зазначають в українській спецслужбі, поплічник загарбників відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони. Також ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

«Розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку. Для виконання ворожого завдання інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де фіксував геолокації українських оборонців. Водночас фігурант „в темну“ випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми. Потім він телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі», — зазначили в СБУ, співробітники якої поетапно документували злочинні дії фігуранта, а також провели комплексні заходи для убезпечення українських військ. На завершальному етапі операції зрадника затримали його у власному помешканні.

За даними контррозвідки Служби безпеки, затриманий є ідейним прихильником рашизму, якого у 2023 році дистанційно завербувала воєнна розвідка рф. «Оперативний ЗСУ» пише, що йдеться про Віктора Баштового.

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Фото "Оперативний ЗСУ"

До активної розвідувально-підривної діяльності чоловік долучився під час повторного ворожого наступу на Харківщину. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що СБУ у Дніпрі затримала ворожу інформаторку, а також її доньку — прибічницю «руського міра».

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Фото СБУ

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