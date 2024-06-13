Готував прориви окупантів на найгарячішому напрямку Донеччини: СБУ затримала агента російського гру

На Донеччині СБУ затримала ще одного російського агента, який допомагав агресору прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою зоною бойових дій на східному фронті.

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За завданням російської спецслужби, інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової, повідомили у спецслужбі.

У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Щоб виявити «потрібні» локації, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників.

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Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки бойових операцій на фронті, з використанням авіаударів, артобстрілів та вилазок ворожих ДРГ.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили плани агресора і затримали їхнього агента. Крім того, були проведені заходи з убезпечення локацій ЗСУ.

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У затриманого вилучено мобільний телефон та банківські картки, на які йому надходила грошова «винагорода» від російської спецслужби.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала інформатора російської спецслужби, який готував захоплення Вовчанська на Харківщині та шпигував за локаціями українських військ, що боронять населений пункт.

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