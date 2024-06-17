«Це капець»: мережа відреагувала на відео Лесі Нікітюк

Популярна акторка та телеведуча Леся Нікітюк активно спілкується зі своїми шанувальниками на особистій сторінці у соціальній мережі. Леся висвітлює всі деталі своєї професійної діяльності та особистого життя. Зараз ведуча знімається у популярному телешоу та вирішила показати залаштунки своєї роботи. Нікітюк зняла коротке відео, в якому показала робочий процес від поїздки на знімальний майданчик до перевдягання і запису проєкту.

ВІДЕО ДНЯ

— О сьомій ранку мене сонну з мокрою головою забирає водій і везе на знімальний майданчик, — пояснювала відео Леся. — А це мій дім на найближчі декілька тижнів. Ранкова кава — і починається довгий грим. Мене накручують, тикають пензликом в око, а потім я перевдягаюся. Знімаю контент, повторюю текст і іду зніматись. Короткий огляд учасників, поправки по гриму і далі пʼять годин підряд веду свою команду до перемоги… Потім назад до гримерки й перегрим на нову програму. І так вже сьомий день поспіль по дві програми в день.

Шанувальники подякували Лесі за відвертість і вразилися її стійкості.

«Багато хто думає, що бути зіркою легко, — написали у коментарях. — А нє. Та ще й кава — маккохве…»

РЕКЛАМА

«Це капець, так і впасти з ніг можна… треба більше себе берегти», — зауважили дописувачі.

«Ого, дякую за цю другу сторону, тепер знаю, наскільки все складно, але це не перешкоджає вам бути в прекрасному настрої на майданчику», — подякували за відео.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше Нікітюк відверто розповідала, що їй подобаються молодші чоловіки.

Також в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» телеведуча Юлія Сеник розповіла про випробування під час великої війни.

363

Читайте нас у Facebook