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Приваблюють молодші: Леся Нікітюк вперше розповіла про нові стосунки

14:42 22 лютого 2024
Леся Нікітюк

Популярна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка не афішує особисте життя, вперше відверто розповіла про нові стосунки. Відповідаючи на запитання підписників в інстаграмі, чи є в неї зараз стосунки, Леся зізналася, що в її житті є чоловік.

«Конкретно зараз я у вільних стосунках», — написала Нікітюк.

Також вона зазначила, що її приваблюють молодші чоловіки, але ті, які роблять дорослі вчинки.

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Уточнювати, хто її обранець, Нікітюк не стала.

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Раніше, Леся вразила мережу відвертими світлинами. Прихильники телеведучої вважають, що вона закохалася. Також Нікітюк приписували роман з впливовим чоловіком. Зазвичай Нікітюк віджартовується на запитання про особисте життя.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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