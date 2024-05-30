Не на Мальдівах: Леся Нікітюк зізналась, де пропадає

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка вже відкрила пляжний сезон в рідному Хмельницькому, зізналась, де пропадає останнім часом. Вона заінтригувала прихильників в інстаграмі, запитавши в них варіанти відпочинку: Карпати чи Норвегія. Леся натякнула, що вона перебуває там, де багато зелені та свіже повітря.

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Як виявилось, зіркова телеведуча проводить час в батьківському домі в Хмельницькому. Разом вони облаштували альтанку, яка стала улюбленим місцем для посиденьок. А також Леся не цурається роботи по господарству.

Вона поралася в городі, полола бур’яни та косила траву.

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Окрім того, Леся не забуває про допомогу військовим. Нещодавно вона з колегою перевтілилися в зірок 90-заради того, щоб зібрати 1,5 млн грн.

Нагадаємо, Леся Нікітюк не афішує особисте життя. Нещодавно вона натякнула, що їй подобаються молодші чоловіки.

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Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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