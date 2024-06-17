Тельцям — гармонія у відносинах, Козерогам — приємні сюрпризи, а Овнам — зростання доходів: індійський Таро-гороскоп на тиждень до 23 червня

Через перехід Меркурія в знак Раку у деяких представників зодіакального кола цього тижня можуть з'явитися проблеми, проте Венера подарує нам впевненість та фізичні сили для подолання труднощів.

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А про те, як остаточно Всесвіт розставить все на свої місця, пише Styler із посиланням на сайт індійських тарологів.

Овен

На вас чекає тиждень зльоту! Карти Таро обіцяють вам зростання доходів, кар'єрні успіхи та вигідні пропозиції. Однак будьте уважні до почуттів партнера, можливі сумніви та непорозуміння.

Телець

Цей тиждень подарує вам гармонію у стосунках з вашими близькими. Згуртуйте сім'ю спільними справами, це принесе вам радість. А якщо ви в пошуках партнера — готуйтеся до знайомства з цікавою людиною.

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Близнюки

Не бійтеся труднощів на роботі, сміливі рішення допоможуть вам досягти успіху. Однак не забувайте дбати про своє здоров'я, важливо не ігнорувати всі «тривожні дзвіночки».

Рак

Карти Таро вказують на те, що ви зможете отримати цікаву пропозицію. Однак не поспішайте витрачати гроші, краще відмовитись від незапланованих витрат.

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Лев

Приділіть час своїй другій половинці. Романтика та щирість здатні змінити все на краще. Однак якщо ви щось приховуєте, будьте дуже обережними.

Діва

На роботі ви зможете досягти визнання. Однак колеги можуть не порадіти вашим успіхам. Будьте готові дати відсіч заздрісникам.

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Терези

Будьте терплячими. Карти Таро радять зосередитись на розвитку, особливо це стосується фінансів. Однак, це не головне. Цього тижня ви зможете вирішити конфлікт із людьми, які вам дорогі.

Скорпіон

Будьте готові до несподіваних подій, які можуть спровокувати стрес. Ви зумієте стриматися і відмовитеся від імпульсивних рішень, прийміть все з максимальним спокоєм.

Стрілець

Докладіть максимум зусиль, вам варто почати розширювати свої горизонти. Усі перешкоди, які опиняться перед вами, можна подолати. Головне — не здатися за крок від перемоги.

Козоріг

Новий тиждень готує вам приємні сюрпризи. Можливо, хтось вирішить здивувати чимось особливим. І це, звичайно, принесе вам радість.

Водолій

На вас чекає тиждень позитиву та маленьких радощів, які можуть перерости у величезне щастя. Однак для цього доведеться вгамувати свій характер. Інколи краще промовчати, аніж з'ясовувати стосунки через свої ж домисли.

Риби

Боріться з негативом, вам не потрібно поринати в погані думки. Навіть якщо над вами згущуються хмари, ви зможете побачити веселку. Найголовніше, підняти погляд і почати вірити у диво.

Про те, на які знаки зодіаку в кінці червня чекає стрімкий кар’єрний зліт, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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