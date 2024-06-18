Чорна невдячність: на військового напали ті, кого він боронив від ворога

Нещодавно на Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який поранив ножем військового з ТЦК та СП. На Львівщині стався схожий випадок, в результаті якого військовий отримав закриту черепно-мозкову травму.

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Як повідомили в Львівському обласному ТЦК та СП, постраждав солдат, який у березні 2022 року отримав осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух під час боїв на Миколаївщині.

Військового Юрия перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова, що на Львівщині. І 17 червня 2024 року він, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові.

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«Закрита черепно-мозкова травма», — такий лікарський висновок написали в документі, виданому солдату Юрію сьогодні. Цю травму він отримав при виконанні своїх службових обов’язків у місті Яворів, Львівської області. У березні 2022 року його намагалися вбити росіяни, вороги і окупанти. У червні 2024 року він постраждав уже від своїх, українців, земляків", — зазначили в обласному ТЦК та СП та додали: «Так чоловік отримав подяку за те, що свого часу гідно прийняв обов’язок і приєднався до лав ЗСУ. Подякували йому саме ті, кого він боронив. За кого віддав здоров’я і мало не втратив життя. Звертаємося до всіх військовозобов’язаних громадян України. Не маєте сміливості приєднатися до ЗСУ — майте хоча б совість про це мовчати. Не маєте розуму мовчати — не смійте піднімати руку на наших героїв!»

Нападника вже затримано, він відповідатиме згідно закону.

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Нагадаємо, що нещодавно в Києві поліція затримала агресивного чоловіка, який напав на військовослужбовців з ТЦК та СП. З'ясувалося, що рік тому він своєвільно покинув свою військову частину.

Фото зі сторінки Львівського обласного ТЦК та СП

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