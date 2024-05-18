Напав з ножем: на Дніпропетровщині чоловік поранив співробітника ТЦК

У суботу, 18 травня, у місті Синельникове Дніпропетровської області під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних чоловік напав на військовослужбовця ТЦК. В результаті чого сержант Збройних сил України отримав ножове поранення руки.

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Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу, а нападника поліція затримала.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

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«Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану», — наголосили в Сухопутних військах.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Ми розповідали, що змінилося у процесі мобілізації та які покарання для ухилянтів.



«ФАКТИ» також повідомляли, що сьогодні на трасі Київ-Одеса в Кіровоградській області відбулась акція протесту далекобійників. Причина протесту — нові правила перетину кордону та проблеми з «бронюванням», повʼязані з законом про мобілізацію.

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