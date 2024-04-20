Захищав своє життя: у Чернівецькій області група цивільних напала на співробітника ТЦК, і той відкрив вогонь

Чернівецька область стала ще однією областю, де склалася «нетипова» ситуація між громадянами та працівником ТЦК.

Цього разу цивільні напали на військовослужбовця, а саме на представника Вижницького районного ТЦК та СП, повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК.



Інцидент стався у суботу, 20 квітня, поблизу села Чорногузи під час здійснення заходів оповіщення. За інформацією ТЦК, група осіб напала на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК, заблокувала його автомобіль та застосувала до нього силу та погрози.

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«Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції», — повідомили у ТЦК.

Наразі в обласному ТЦК з'ясовують усі причини й обставини інциденту, а також сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.

«Відповідно до частини 1 статті 114−1 Кримінального кодексу „Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період“ тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років», — нагадали у ТЦК.

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Зазначимо, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні діє мобілізація, в рамках якої співробітники ТЦК здійснюють інформування військовозобов'язаних та видають повістки. Час від часу в інформаційному просторі з'являються різні скандали, пов'язані з цим процесом. Наприклад, у Хмельницькій області у квітні стався скандал з нібито побиттям «активістки» в одному з військкоматів. Як з'ясувалося, жінку ніхто не чіпав, а вона сама поводилася неадекватно, що зафіксували камери у будівлі ТЦК.

Також у Хмельницькому нещодавно помер 41-річний чоловік через два дні після того, як побував у міському ТЦК. Туди його доправили військові, зустрівши вранці в одному з хмельницьких магазинів.

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