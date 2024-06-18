Найдотепніший «іноагент»: Максим Галкін відзначає 48-річчя

Чоловік співачки Алли Пугачової, російський гуморист Максим Галкін, який нещодавно показував, як вони з дружиною відпочивали на яхті, відзначає 18 червня день народження — йому виповнилося 48 років.

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З цієї нагоди він розмістив в Instagram своє свіже фото з гелієвими кульками в руці.

Фото Максима Галкіна

На фото також зображено святковий торт з цифрою 48 і надпис «Термінова новина». При цьому Максим не забув нагадати, що перебуває в росії у статусі «іноагента», які зазвичай супроводжують відповідними попередженнями свої дописи у соцмережах.

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Першою Максима привітала з днем народження дружина Андрій Макаревича, уродженка Києва Ейнат Кляйн.

До привітань приєдналися й інші шанувальники Максима та Алли Борисівни.

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«Найдобріший, смішний, найбільш дотепний інноагент у світі. З Днем народження!» — пишуть вони. — «Чоловіче, живіть довго та щасливо! Нехай у вас все буде добре!», «Кращий з найкращий, найрозумніший з найрозумніших, інтелігент з високим рівнем інтелекту. Будь здоровий, любимий і Богом зберігаємий! Довгих, щасливих днів», «З днем народження від України!», «З Днем народження! Всіх благ вам та вашій родині!»

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Зазначимо, що після того як у росії почалося цькування Галкіна, котрий публічно засудив повномасштабне вторгнення країни-агресорки в Україну, він із дружиною, російською співачкою Аллою Пугачовою й дітьми переїхав в Ізраїль. 16 вересня 2022 року міністерство юстиції рф внесло Галкіна в реєстр «іноземних агентів». 18 вересня Алла Пугачова у відкритому листі закликала визнати і її «іноагентом» у рф, та побажала, щоб російські окупанти перестали гинути за ілюзорні цілі, які роблять рф парією й ускладнюють життя росіян. Від публічних заяв на підтримку України артистка весь цей час утримувалася. Сам Галкін гастролює в Європі й Америці, висміюючи самопроголошеного президента країни-агресора рф володимира путіна, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд. А нещодавно шоумен розповідав фоловерам про безглуздий та жорстокий удар російської армії по будівельному гіпермаркеті у Харкові.

Фото — скріншот

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