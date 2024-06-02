На білій яхті у чорному: Алла Пугачова порадувала фанів свіжим морським фото

Алла Пугачова, яка з чоловіком і дітьми нині мешкає на Кіпрі, вперше за довгий час опублікувала в себе у соцмережі своє фото.

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75-річна співачка продемонструвала, як зустріли з коханим літо — пара вирішила влаштувати прогулянку на яхті.

Для більшого контрасту обоє вбралися у чорне — Пугачова обрала кофтинку і капрі, а Галкін — сорочку. Тому на фоні білосніжної яхти обоє виглядали на всі 100%.

Примадонна ніяк не прокоментувала знімок, замінивши слова десятком милих смайликів, які свідчать про її гарний настрій.

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Звичайно ж, новий пост викликав хвилю позитивних емоцій серед її шанувальників, в т. ч. з України. Із вподобайкою відзначилася і фан-клуб доньки співачки Христини Орбакайте, які побажали, аби над родиною швидше розійшлися хмари.

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Під чорними хмарами вочевидь малися на увазі й агресивні хейтери, які ніколи не оминають можливості висловити свої негативні емоції на адресу співачки.

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Проте Примадонна давно говорила, що до неї ніякий бруд не пристає, адже вона має справжніх прихильників, які завжди будуть з нею!

Нагадаємо, що нещодавно Максим Галкін похвалився спільним фото з легендарними вже українськими гумористами — це сталося під час його чергової поїздки в Ізраїль.

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