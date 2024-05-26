Чим відділ декору загрожував рф? Галкін розкритикував злочинний удар терористів по Харкову

Російський гуморист Максим Галкін відреагував на цинічний злочин росії, яка ракетами обстріляла будівлю гіпермаркету в Харкові.

У своєму Instagram шоумен розкритикував злочинні дії країни-агресорки та зазначив, що був просто шокований. Зокрема, Галкін розповів, що наслідки такого ракетного обстрілу моторошні, адже це забрало життя невинних людей. Під завалами досі залишилися люди.

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У своєму акаунті чоловік Алли Пугачової показав фото маленького хлопчика, який здавав матеріал ДНК. Його тато працював у відділі декору, а нині вважається безвісти зниклим. Шоумен розкритикував злочинні дії росії та висловив свої співчуття всім потерпілим.

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«Харків, 8-річний хлопчик здає ДНК, його батько не повернувся з роботи. Він працював у відділі декору в харківському „Епіцентрі“. Збір ДНК може бути єдиним способом знайти рештки рідної людини або визначити, що серед попелища її немає і дати хитку надію. Яку загрозу становив відділ декору у будівельному торговому центрі для могутньої ядерної росії? Харків, серцем з тобою», — написав шоумен.

Нагадаємо, 25 травня росія авіаційними бомбами обстріляла Харків. Ворожий снаряд влучив у будівлю гіпермаркету «Епіцентр». Станом на 12:30, 26 травня, відомо про 14 загиблих та 43 постраждалих. Під завалами могли залишитися 17 людей, серед яких є 12-річна дівчинка.

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Ввечері 25 травня росіяни знов вдарили по Харкову. Приліт прийшовся на район щільної житлової забудови. Відомо про 25 постраждалих.

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