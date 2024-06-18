Десять тисяч готові до наступу: аналітики визначили місце, де росіяни підуть на прорив

Російські окупанти наростили ударний кулак для наступу на Борову. Про це повідомляє DeepState.

«На ділянці від Райгородки до Нововодяного кацапи наростили до 10000 чоловік особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем. Мета очевидна — спроба повторити минулорічний наступ на Борову. Проти ворога протяжну оборонну лінію на напрямку наразі утримує 3 ОШБр. Проте, сили залишаються неспівмірними, окупанти переважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усіє смуги наступу. Кацапи розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських. Окрім того, залучено найманців з нерегулярних армійських підрозділів. Серед них відомо про присутність „шторм v“, „чорна мамба“, „фіксики“ та „чвк патріот“. Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14», — йдеться у повідомленні.

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Аналітики зазначають, що останні три тижні ворог проводить підготовчі заходи у вигляді прощупування слабких місць в обороні ЗСУ.

«Відбуваються безперервні штурми позицій 3 Окремої штурмової бригади. Ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибуває від 2 до 4 сотень свіжомобілізованих кацапів. Цього вистачає як для поповнення, так і для нарощення угрупування. Поки що тактика „м'ясних штурмів“ не дала суттєвого результату лише за рахунок того, що на ділянці перебуває сильна бригада. Але наголошуємо, що сили далеко не рівні. За наявною інформацією, противник планує повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина. Виходячи з даної ситуації, важливо не повторити минулорічних помилок, так як рівень управління військами у кацапів дещо виріс. Викликає занепокоєння й наявність значного числа найманців, яких в основному використовують для штурмових, а не оборонних дій», — йдеться у повідомленні.

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В Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, що ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини.

«Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною — сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів — вийти до н. п. Чернещина — Першотравневе, з подальшим захопленням н.п. Борова. Проти підрозділів бригади — 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії рф. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю. Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 — це трьохсоті. На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250−400 солдат зс рф щотижня. Не дивлячись на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше бійці ССО уразили новітню станцію зв’язку ворога.

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